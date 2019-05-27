Наши услуги
Замена автостекол
Замена автостекол в день обращения. Замена под ключ занимает 2 часа. Большой ассортимент стекол в наличии. Мы сотрудничаем со всеми производителями автостекол. Гарантия на работу до 5 лет
Ремонт сколов
Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле с гарантией. Процедура занимает максимум 1 час. Значительная экономия по сравнению с заменой стекла
Тонировка
Профессиональная тонировка автостекол качественной пленкой. Тонировка хамелеон, атермальная, растонировка. Даем гарантию до 10 лет!
Полировка фар и автостекол
Полировка фар поможет вернуть прозрачность оптики, возможно до состояния новых, сответственно сделает более безопасным движение в темное время суток
Бронирование кузова
Броня защищает кузов и оптику от мелких сколов и царапин, а также от дорожных реагентов и камней По большей стефпени наносится на переднюю часть автомобиля
Выездная бригада
Если у вас нет возможности подъехать в наш сервис — наши специалисты могут выехать к вам! На выездной ремонт автосекол мы даем гарантию до 5 лет
Вопрос-ответ
- В лобовое стекло влетел камень и появились трещины, стекло покрылось сеткой сколов.
- Плохая видимость при вождении автомобиля.
- В салон попадает вода и снег из-за разслоения герметика.
- Самостоятельно ремонтировали сколы и сломали стекло или вся поверхность в клеевом составе.
- Иные ситуации.
Стекла можно разделить на три большие группы по цене, характеристикам, популярности:
- Доступные стекла. Если вам нужно недорогое стекло, обратите внимание на КМК, SL, XYG. Это эконом-класс.
- Первый класс стекол. Сюда относятся Benson, FYG.
- Премиум-класс. К стеклам этого типа относятся Pilkington, Saint-Gobain и AGC.
Для тех кто ценит безопасность, практичность и качество рекомендуется выбирать стекла премиум класса. Среди них можно найти подходящий вариант по цене и характеристикам.
В целом, в каждой перечисленной компании есть модели достойные доверия. Какой фирмы выбрать лобовое стекло, каждый владелец машины определяет сам!
Автомобильное стекло устанавливается на кузов транспортного средства, в оборудованное для этих целей имеется посадочное место, в котором оно крепится при помощи резиновых уплотнителей или за счёт использования специального клеевого состава (полиуретанового клея).
Несмотря на то что стекло современных автомобилей обладает повышенными эксплуатационными показателями, в результате деформации кузова либо вследствие воздействия критической физико-механической нагрузки, происходит его повреждение и разрушение. В этом случае появляется срочная необходимость замены автостекла.
Метод извлечения и установки нового изделия целиком зависит от характера его фиксации на кузове. Крепление стекла с помощью клеевого герметика применяется во всех моделях современных автомобилей.
На лобовом стекле появилась трещина ремонтировать или менять стекло? Этот вопрос водители авто задают специалистам и лично себе. Рассмотрим, когда ремонт сколов на лобовом стекле оправдан, а когда проще заменить комплект.
Зачем нужно убирать трещины и сколы на стекле авто?
При повреждении стекла снижается угол обзора. Создаётся угроза тотального повреждения стекла и нарушение норм безопасности.
Снижается стоимость машины. Если вы хотите продать автомобиль, то с поврежденным стеклом его стоимость будет на порядок меньше.
Правилами дорожного движения допустимо наличие трещины не больше 15 сантиметров. При этом трещины и сколы на стекле – это некрасиво, плюс снижают безопасность автомобиля.
При наличии повреждений необходим ремонт трещины лобового стекла, в целях вашей же безопасности.
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