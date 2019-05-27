DARK GLASS

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DARK GLASS

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Замена автостекол в день обращения

Гарантия качества до 5 лет

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Ремонт сколов за 30 минут

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Тонировка любых элементов

Гарантия качества до 10 лет

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Бронирование кузова

Гарантия качества до 10 лет

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Наши услуги

Замена автостекол

Замена автостекол в день обращения. Замена под ключ занимает 2 часа. Большой ассортимент стекол в наличии. Мы сотрудничаем со всеми производителями автостекол. Гарантия на работу до 5 лет

Ремонт сколов

Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле с гарантией. Процедура занимает максимум 1 час. Значительная экономия по сравнению с заменой стекла

Тонировка

Профессиональная тонировка автостекол качественной пленкой. Тонировка хамелеон, атермальная, растонировка. Даем гарантию до 10 лет!

Полировка фар и автостекол

Полировка фар поможет вернуть прозрачность оптики, возможно до состояния новых, сответственно сделает более безопасным движение в темное время суток

Бронирование кузова

Броня защищает кузов и оптику от мелких сколов и царапин, а также от дорожных реагентов и камней По большей стефпени наносится на переднюю часть автомобиля

Выездная бригада

Если у вас нет возможности подъехать в наш сервис — наши специалисты могут выехать к вам! На выездной ремонт автосекол мы даем гарантию до 5 лет

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Вопрос-ответ

Когда нужно менять лобовые стекла?
  • В лобовое стекло влетел камень и появились трещины, стекло покрылось сеткой сколов.
  • Плохая видимость при вождении автомобиля.
  • В салон попадает вода и снег из-за разслоения герметика.
  • Самостоятельно ремонтировали сколы и сломали стекло или вся поверхность в клеевом составе.
  • Иные ситуации.
Какое автостекло выбрать перед заменой?

Стекла можно разделить на три большие группы по цене, характеристикам, популярности:

  • Доступные стекла. Если вам нужно недорогое стекло, обратите внимание на КМК, SL, XYG. Это эконом-класс.
  • Первый класс стекол. Сюда относятся Benson, FYG.
  • Премиум-класс. К стеклам этого типа относятся Pilkington, Saint-Gobain и AGC.

Для тех кто ценит безопасность, практичность и качество рекомендуется выбирать стекла премиум класса. Среди них можно найти подходящий вариант по цене и характеристикам.

В целом, в каждой перечисленной компании есть модели достойные доверия. Какой фирмы выбрать лобовое стекло, каждый владелец машины определяет сам!

Как происходит замена автостекол?

Автомобильное стекло устанавливается на кузов транспортного средства, в оборудованное для этих целей имеется посадочное место, в котором оно крепится при помощи резиновых уплотнителей или за счёт использования специального клеевого состава (полиуретанового клея).

Несмотря на то что стекло современных автомобилей обладает повышенными эксплуатационными показателями, в результате деформации кузова либо вследствие воздействия критической физико-механической нагрузки, происходит его повреждение и разрушение. В этом случае появляется срочная необходимость замены автостекла.

Метод извлечения и установки нового изделия целиком зависит от характера его фиксации на кузове. Крепление стекла с помощью клеевого герметика применяется во всех моделях современных автомобилей.

Ремонт сколов и трещин лобового автостекла

На лобовом стекле появилась трещина ремонтировать или менять стекло? Этот вопрос водители авто задают специалистам и лично себе. Рассмотрим, когда ремонт сколов на лобовом стекле оправдан, а когда проще заменить комплект.
Зачем нужно убирать трещины и сколы на стекле авто?

При повреждении стекла снижается угол обзора. Создаётся угроза тотального повреждения стекла и нарушение норм безопасности.

Снижается стоимость машины. Если вы хотите продать автомобиль, то с поврежденным стеклом его стоимость будет на порядок меньше.
Правилами дорожного движения допустимо наличие трещины не больше 15 сантиметров. При этом трещины и сколы на стекле – это некрасиво, плюс снижают безопасность автомобиля.

При наличии повреждений необходим ремонт трещины лобового стекла, в целях вашей же безопасности.

Когда я смогу забрать машину?

У нас отличная новость — сегодня же, буквально через пару часов. Наш мастер позвонит вам, когда все будет готово.

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    DARK GLASS
    DARK GLASS
    DARK GLASS
    DARK GLASS
    DARK GLASS
    DARK GLASS
    DARK GLASS
    DARK GLASS