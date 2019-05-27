Какое автостекло выбрать перед заменой?

Стекла можно разделить на три большие группы по цене, характеристикам, популярности:

Доступные стекла. Если вам нужно недорогое стекло, обратите внимание на КМК, SL, XYG. Это эконом-класс.

Первый класс стекол. Сюда относятся Benson, FYG.

Премиум-класс. К стеклам этого типа относятся Pilkington, Saint-Gobain и AGC.

Для тех кто ценит безопасность, практичность и качество рекомендуется выбирать стекла премиум класса. Среди них можно найти подходящий вариант по цене и характеристикам.

В целом, в каждой перечисленной компании есть модели достойные доверия. Какой фирмы выбрать лобовое стекло, каждый владелец машины определяет сам!